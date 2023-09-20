Госдума одобрила поправки об отмене уведомления СЕ о военном положении
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о военном и чрезвычайном положениях в России.
Законопроект о включении изменений в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении» внес в августе президент страны Владимир Путин. Эти статьи предусматривают информирование Россией в течение трех дней генсеков ООН и СЕ об отступлениях Россией от своих обязательств по международным договорам, связанных с ограничением прав и свобод граждан при введении чрезвычайного или военного положения. Также Россия была обязана сообщить и об отмене этих мер.
Обязательство об уведомлении генсека СЕ было связано с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., действие которой, а также других международных договоров СЕ Россия прекратила в прошлом году. Выходом из конвенции и объясняется в пояснительной записке необходимость принятия этого законопроекта.
В результате останется норма лишь об информировании генерального секретаря ООН о введении в России военного и чрезвычайного положения. Такое обязательство содержится в ч. 3 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах, из которого Россия не выходила, объясняли «Ведомостям» ранее юристы.
«Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними», – отмечал ранее спикер ГД Вячеслав Володин.
В 2022 г. 25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине, затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру. Сейчас военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Оно было введено указом президента 9 октября 2022 г.