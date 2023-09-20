Госдума одобрила поправки об отмене уведомления СЕ о военном положении

В 2022 г. 25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине, затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру. Сейчас военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Оно было введено указом президента 9 октября 2022 г.