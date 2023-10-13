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Экс-премьер Израиля Беннет раскритиковал вопрос о судьбе мирных жителей Газы

Ведомости

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в эфире Sky News раскритиковал телеведущего за вопрос о судьбе людей в секторе Газа из-за блокады Израиля.

«Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских лицах? Что не так с вами? Разве вы не видели, что произошло? Мы боремся с нацистами», – возмутился он (цитата по The Hill).

Беннет подчеркнул, что Израиль не нападает на мирный жителей Газы. В то же время он добавил, что «не будет обеспечивать электричеством или водой своих врагов».

В ответ на вопрос ведущего, что Израиль предпринимает, чтобы убедиться, что от ударов по сектору Газа не страдают гражданские лица, экс-премьер заявил, что целью страны остается группировка «Хамас». «Но если вы используется кого-то как живой щит и продолжаете стрелять в нас, прикрываясь этим живым щитом, то это ваша ответственность», – добавил он.

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Сектор Газа, откуда Израиль был атакован 7 октября боевиками «Хамас», находится в блокаде со стороны ЦАХАЛ с 9 октября. С 8 октября Тель-Авив прервал подачу электроэнергии и водоснабжение анклава. По данным ООН, в результате израильских бомбардировок по меньшей мере 340 000 жителей Газы (из 2,3 млн) остались без крова, из них около 220 000 укрываются в 92 школах, находящихся под управлением международной организации.

12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян, захваченных в плен. Он отметил, что «никто не может проповедовать мораль» израильским властям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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