Экс-премьер Израиля Беннет раскритиковал вопрос о судьбе мирных жителей Газы

В ответ на вопрос ведущего, что Израиль предпринимает, чтобы убедиться, что от ударов по сектору Газа не страдают гражданские лица, экс-премьер заявил, что целью страны остается группировка «Хамас». «Но если вы используется кого-то как живой щит и продолжаете стрелять в нас, прикрываясь этим живым щитом, то это ваша ответственность», – добавил он.