Экс-премьер Израиля Беннет раскритиковал вопрос о судьбе мирных жителей Газы
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в эфире Sky News раскритиковал телеведущего за вопрос о судьбе людей в секторе Газа из-за блокады Израиля.
«Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских лицах? Что не так с вами? Разве вы не видели, что произошло? Мы боремся с нацистами», – возмутился он (цитата по The Hill).
Беннет подчеркнул, что Израиль не нападает на мирный жителей Газы. В то же время он добавил, что «не будет обеспечивать электричеством или водой своих врагов».
В ответ на вопрос ведущего, что Израиль предпринимает, чтобы убедиться, что от ударов по сектору Газа не страдают гражданские лица, экс-премьер заявил, что целью страны остается группировка «Хамас». «Но если вы используется кого-то как живой щит и продолжаете стрелять в нас, прикрываясь этим живым щитом, то это ваша ответственность», – добавил он.
Сектор Газа, откуда Израиль был атакован 7 октября боевиками «Хамас», находится в блокаде со стороны ЦАХАЛ с 9 октября. С 8 октября Тель-Авив прервал подачу электроэнергии и водоснабжение анклава. По данным ООН, в результате израильских бомбардировок по меньшей мере 340 000 жителей Газы (из 2,3 млн) остались без крова, из них около 220 000 укрываются в 92 школах, находящихся под управлением международной организации.
12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян, захваченных в плен. Он отметил, что «никто не может проповедовать мораль» израильским властям.