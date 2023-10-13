Ереван выплатил единовременную выплату уже 80 000 переселенцам из Карабаха
Власти Армении выплатили обещанные 100 000 драмов (около $250) уже 80 000 армянам, покинувших Нагорный Карабах после операции Азербайджана. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Обещанные 100 000 драмов на сегодняшний день выплачены около 80 000 бенефициаров, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха», – написал он.
Средства остальным переселенцам будут выплачиваться по мере открытия их карточных счетов, пояснил премьер.
12 октября Пашинян рассказал, что Армения выделила уже $100 млн на поддержку армян, покинувших Нагорный Карабах. Часть этих средств уже дошла до адресатов, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ поддержки.
Баку провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество неизвестно. 12 октября Пашинян рассказал, что около 2500 переселенцев уже выехали из Армении в третьи страны, выразив надежду на их возвращение в дальнейшем.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуация вокруг Карабаха, заявил 13 октября, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в частности провести в Москве переговоры.