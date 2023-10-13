Ереван выплатил единовременную выплату уже 80 000 переселенцам из Карабаха

Баку провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество неизвестно. 12 октября Пашинян рассказал, что около 2500 переселенцев уже выехали из Армении в третьи страны, выразив надежду на их возвращение в дальнейшем.