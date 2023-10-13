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Путин: РФ готова содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку

Ведомости

Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.

«На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам всемерное содействие в этом, в частности, согласны с организацией в Москве переговоров в каком угодно формате», – рассказал он.

Россия, по оценке президента, в течение трех лет предпринимала усилия для недопущения экскалации, а в рамках трехсторонних соглашений велась работа по нормализации отношений между Ереваном и Баку. Российские же миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе, подчеркнул Путин.

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В саммите лидеров СНГ примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приехал.

Баку провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество не известно.

Путин 5 октября в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Армения могла получить часть территории Нагорного Карабаха. По его словам, Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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