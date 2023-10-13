Путин: РФ готова содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку
Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.
«На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам всемерное содействие в этом, в частности, согласны с организацией в Москве переговоров в каком угодно формате», – рассказал он.
Россия, по оценке президента, в течение трех лет предпринимала усилия для недопущения экскалации, а в рамках трехсторонних соглашений велась работа по нормализации отношений между Ереваном и Баку. Российские же миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе, подчеркнул Путин.
В саммите лидеров СНГ примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приехал.
Баку провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество не известно.
Путин 5 октября в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Армения могла получить часть территории Нагорного Карабаха. По его словам, Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.