Путин: РФ готова содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку

Россия, по оценке президента, в течение трех лет предпринимала усилия для недопущения экскалации, а в рамках трехсторонних соглашений велась работа по нормализации отношений между Ереваном и Баку. Российские же миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе, подчеркнул Путин.