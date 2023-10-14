«Хамас» оценил позицию Путина и усилия России в урегулировании конфликта

13 октября во время общения с журналистами в Киргизии Путин отметил, что Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной, поскольку у российской стороны сложились «добрые» и «традиционные» отношения с этими странами, и Москву не смогут заподозрить в «подыгрывании».