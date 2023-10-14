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Политика

«Хамас» оценил позицию Путина и усилия России в урегулировании конфликта

Ведомости

«Хамас» высоко оценил позицию президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту и российские усилия, направленные в том числе на прекращение ударов по сектору Газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление организации.

«Мы в движении «Хамас» высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», – цитирует издание сообщение группировки.

13 октября во время общения с журналистами в Киргизии Путин отметил, что Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной, поскольку у российской стороны сложились «добрые» и «традиционные» отношения с этими странами, и Москву не смогут заподозрить в «подыгрывании».

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Российский лидер также заявил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но несмотря на «ожесточение с обеих сторон» «нужно думать о гражданском населении». Путин также назвал неприемлемым возможное прекращение поставок в Газу еды и электроэнергии.

11 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани призвал президента РФ Владимира Путина как лидера страны – постоянного члена Совбеза ООН оказать поддержку в вопросе прекращения боевых действий между Израилем и палестинской радикальной организацией «Хамас».

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла утром 7 октября. Боевики «Хамас» атаковали подразделения израильской армии на границе с сектором Газа, беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников среди военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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