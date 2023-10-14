«Хамас» оценил позицию Путина и усилия России в урегулировании конфликта
«Хамас» высоко оценил позицию президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту и российские усилия, направленные в том числе на прекращение ударов по сектору Газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление организации.
«Мы в движении «Хамас» высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», – цитирует издание сообщение группировки.
13 октября во время общения с журналистами в Киргизии Путин отметил, что Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной, поскольку у российской стороны сложились «добрые» и «традиционные» отношения с этими странами, и Москву не смогут заподозрить в «подыгрывании».
Российский лидер также заявил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но несмотря на «ожесточение с обеих сторон» «нужно думать о гражданском населении». Путин также назвал неприемлемым возможное прекращение поставок в Газу еды и электроэнергии.
11 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани призвал президента РФ Владимира Путина как лидера страны – постоянного члена Совбеза ООН оказать поддержку в вопросе прекращения боевых действий между Израилем и палестинской радикальной организацией «Хамас».
Эскалация палестино-израильского конфликта произошла утром 7 октября. Боевики «Хамас» атаковали подразделения израильской армии на границе с сектором Газа, беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников среди военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи».