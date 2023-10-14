ЦАХАЛ заявил об уничтожении пытавшейся проникнуть в Израиль из Ливана группы

Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 13 октября израильские военные объявили запретной военной зоной город Метула, который является самым северным населенным пунктом Израиля и расположен на границе с Ливаном. Там в последние дни наблюдается усиление напряженности на фоне угроз, исходящих от шиитской группировки «Хезболла» в адрес Израиля, писал портал Ynetnews.