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Политика

ЦАХАЛ заявил об уничтожении пытавшейся проникнуть в Израиль из Ливана группы

Ведомости

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили проникновение в страну из Ливана группы террористов, в результате с помощью беспилотников были ликвидированы несколько человек. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля. БПЛА ЦАХАЛ нацелился на террористическую ячейку и уничтожил несколько террористов», – говорится в сообщении.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц.

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Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 13 октября израильские военные объявили запретной военной зоной город Метула, который является самым северным населенным пунктом Израиля и расположен на границе с Ливаном. Там в последние дни наблюдается усиление напряженности на фоне угроз, исходящих от шиитской группировки «Хезболла» в адрес Израиля, писал портал Ynetnews.

Ливанская группировка «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан, заявил ранее министр иностранных дел ближневосточной республики Абдалла Бухабиб.

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