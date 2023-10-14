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Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута

Ведомости

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, который утверждает ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте главы государства.

«13 октября президент республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 г., и о принятии заявления "Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда". Международный уголовный суд республикой Армения» на основании ст. 12 ч. 3 Статута закона», – говорится в сообщении.

Что означает ратификация Римского статута Арменией

Она уже ударила по отношениям Москвы и Еревана

Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. – по версии армянских властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».

3 октября 2023 г. парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. «За» проголосовали 60 депутатов, «против» – 20. Решение о принятии статута принимали депутаты партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» – оппозиция бойкотировала голосование.

Пашинян 24 сентября заявил, что ратификация Римского статута стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности». При этом Ереван пытался заверить Москву, что ратификация не направлена против ее первых лиц. Решение парламента Армении ратифицировать Римский статут в Кремле назвали некорректным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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