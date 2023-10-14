Франция направит 1 млн евро на поддержку переселенцев из Карабаха

По его данным, власти выделили уже $100 млн на поддержку армян, покинувших Нагорный Карабах. Часть этих средств уже дошла до адресатов, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ поддержки. 13 октября стало известно, что Ереван выплатил обещанные 100 000 драмов (около $250) уже 80 000 армянам.