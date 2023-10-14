Франция направит 1 млн евро на поддержку переселенцев из Карабаха
Франция направит 1 млн евро на помощь армянам Нагорного Карабаха в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), сообщил в соцсети X посол Франции в Армении Оливье Декотини.
В аккаунте WFP Армении также уточняется, что такое решение было принято по итогам встречи главы программы Синди Маккейн и министра иностранных дел Франции Катрин Колонны в Нью-Йорке.
Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество неизвестно.
5 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. 12 октября премьер-министр рассказал, что около 2500 переселенцев уже выехали из Армении в третьи страны, выразив надежду на их возвращение в дальнейшем.
По его данным, власти выделили уже $100 млн на поддержку армян, покинувших Нагорный Карабах. Часть этих средств уже дошла до адресатов, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ поддержки. 13 октября стало известно, что Ереван выплатил обещанные 100 000 драмов (около $250) уже 80 000 армянам.