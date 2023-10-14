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Франция направит 1 млн евро на поддержку переселенцев из Карабаха

Ведомости

Франция направит 1 млн евро на помощь армянам Нагорного Карабаха в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), сообщил в соцсети X посол Франции в Армении Оливье Декотини.

В аккаунте WFP Армении также уточняется, что такое решение было принято по итогам встречи главы программы Синди Маккейн и министра иностранных дел Франции Катрин Колонны в Нью-Йорке.

Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество неизвестно.

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5 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. 12 октября премьер-министр рассказал, что около 2500 переселенцев уже выехали из Армении в третьи страны, выразив надежду на их возвращение в дальнейшем.

По его данным, власти выделили уже $100 млн на поддержку армян, покинувших Нагорный Карабах. Часть этих средств уже дошла до адресатов, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ поддержки. 13 октября стало известно, что Ереван выплатил обещанные 100 000 драмов (около $250) уже 80 000 армянам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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