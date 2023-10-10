МИД России пообещал адаптировать работу миротворцев в Карабахе к новым условиям
Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», – сказала она (цитата по ТАСС).
Захарова также напомнила, что сейчас уже свернуты несколько стационарных и временных наблюдательных постов российских миротворцев. 7 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Решение связано с разоружением и передвижением сторожевых постов дальше от линии соприкосновения. Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения.
9 ноября 2020 г. Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дальнейшую судьбу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с Азербайджаном.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть информация о желании части жителей вернуться в Карабах, «если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность». Дипломат подчеркнула, что Россия готова содействовать этим процессам совместно с Баку.