В МИДе сообщили о востребованности российских миротворцев в Карабахе
«Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия», — сказал он.
Помимо этого, при посредничестве российских миротворцев решается целый ряд вопросов о «дальнейшем обустройстве Карабаха» между представителями карабахских армян и властями Азербайджана. По словам Галузина, Москва и Баку вместе решат, какими будут модальности дальнейшего пребывания российского миротворческого контингента в регионе.
9 ноября 2020 г. Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дальнейшую судьбу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с Азербайджаном.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть информация о желании части жителей вернуться в Карабах, «если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность». Дипломат подчеркнула, что Россия готова содействовать этим процессам совместно с Баку.