МИД: сроки пребывания миротворцев в Карабахе определят вместе с Баку
Сроки пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе Москва определит в контакте с Баку. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Сроки и другие вопросы размещения российских миротворцев в регионе будут определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле», – отметила она.
Отвечая на вопрос о возможности возвращения карабахский армян, покинувших ранее регион, Захарова заявила, что у Москвы есть информация о желании части жителей вернуться в Карабах, «если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность». Дипломат подчеркнула, что Россия готова содействовать этим процессам совместно с Баку.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дальнейшую судьбу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с Азербайджаном.
По итогам боевых действий между Баку и Ереваном осенью 2020 г. было подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.