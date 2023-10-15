Путин назвал Си Цзиньпина мировым лидером и надежным партнером России

21 сентября Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И говорил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в октябре третий международный форум, приуроченный к десятилетию китайской инициативы «Один пояс – один путь» (он же «Пояс и путь»). 1 октября, Путин, поздравляя Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметил что переговоры во время форума будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности как в Евразии, так и во всем мире.