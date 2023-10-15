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Путин назвал Си Цзиньпина мировым лидером и надежным партнером России

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений, а анализирует ситуацию и смотрит в будущее – это те качества, которые отличают мирового лидера от «временщиков», заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая (ЦТК).

«Он не принимает решений сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, и это отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем “временщиками”, – которые приходят на пять минут для того, что покрасоваться на международной площадке, и также исчезают незаметно», – сказал Путин.

Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай

Его ждут на форуме «Один пояс – один путь», который состоится 17-18 октября

По его мнению, Си Цзиньпин – «совершенно другой человек». Лидер КНР – основательный, спокойный, деловой и надежный партнер, а если российская сторона с ним о чем-то договаривается, то «можно быть уверенным в том, что нашим договоренности будут исполняться с обеих сторон», добавил президент.

21 сентября Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И говорил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в октябре третий международный форум, приуроченный к десятилетию китайской инициативы «Один пояс – один путь» (он же «Пояс и путь»). 1 октября, Путин, поздравляя Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметил что переговоры во время форума будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности как в Евразии, так и во всем мире.

Октябрьская встреча лидеров Китая и России станет уже второй в 2023 г. Си Цзиньпин 20-22 марта посещал в Россию с государственным визитом, что стало первой его зарубежной поездкой после назначения председателем КНР в третий раз. Тогда же он пригласил Путина посетить КНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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