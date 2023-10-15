Газета
Политика

Более 3500 человек погибли в ходе войны Израиля и «Хамаса»

Ведомости

В Израиле и секторе Газа с начала военных действий погибли более 3500 человек, среди жертв более 2300 граждан являются палестинцами, передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, с палестинской стороны в результате воздушных атак Израиля были убиты по меньшей мере 2329 человек, в том числе 724 ребенка. Еще около 9700 граждан получили ранения. С израильской стороны погибшими числятся около 1300 человек, пострадали более 3400 граждан. Ранее сообщалось и о десятках взятых в плен палестинской группировкой «Хамас» заложников.

«Десятки тысяч» палестинцев (ООН оценивал их число в 400 000) были вынуждены покинуть свои дома, с тех пор как Израиль призвал 1,1 млн человек эвакуироваться из северной части сектора Газа, пишет Al Jazeera. По данным телеканала, на фоне «непрекращающихся бомбардировок» на границе с сектором Газа начали появляться израильские танки.

В палестинском городе Рамалла на Западном берегу Иордана, который находится под контролем Израиля, идут военные операции. Там утром 15 октября в ходе рейдов Израиля было арестовано более 50 человек, пишет Al Jazeera.

Ранее по теме: В ходе войны Израиля и «Хамаса» погибли не менее 12 журналистов

«Здесь царит чувство беспокойства не только из-за рейдов, но и из-за продолжающейся блокады. Продолжающаяся блокада оккупированного Западного берега не позволяет людям покидать регион и ограничивает поездки внутри региона», – отмечает телеканал.

7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа.

14 октября в Тель-Авиве прошел протест против политики израильского правительства, участники которого обвинили премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в смерти заложников, захваченных боевиками «Хамаса». В тот же день армия обороны Израиля объявила о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных