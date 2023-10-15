Более 3500 человек погибли в ходе войны Израиля и «Хамаса»

По данным телеканала, с палестинской стороны в результате воздушных атак Израиля были убиты по меньшей мере 2329 человек, в том числе 724 ребенка. Еще около 9700 граждан получили ранения. С израильской стороны погибшими числятся около 1300 человек, пострадали более 3400 граждан. Ранее сообщалось и о десятках взятых в плен палестинской группировкой «Хамас» заложников.