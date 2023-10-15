Более 3500 человек погибли в ходе войны Израиля и «Хамаса»
В Израиле и секторе Газа с начала военных действий погибли более 3500 человек, среди жертв более 2300 граждан являются палестинцами, передает телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, с палестинской стороны в результате воздушных атак Израиля были убиты по меньшей мере 2329 человек, в том числе 724 ребенка. Еще около 9700 граждан получили ранения. С израильской стороны погибшими числятся около 1300 человек, пострадали более 3400 граждан. Ранее сообщалось и о десятках взятых в плен палестинской группировкой «Хамас» заложников.
«Десятки тысяч» палестинцев (ООН оценивал их число в 400 000) были вынуждены покинуть свои дома, с тех пор как Израиль призвал 1,1 млн человек эвакуироваться из северной части сектора Газа, пишет Al Jazeera. По данным телеканала, на фоне «непрекращающихся бомбардировок» на границе с сектором Газа начали появляться израильские танки.
В палестинском городе Рамалла на Западном берегу Иордана, который находится под контролем Израиля, идут военные операции. Там утром 15 октября в ходе рейдов Израиля было арестовано более 50 человек, пишет Al Jazeera.
«Здесь царит чувство беспокойства не только из-за рейдов, но и из-за продолжающейся блокады. Продолжающаяся блокада оккупированного Западного берега не позволяет людям покидать регион и ограничивает поездки внутри региона», – отмечает телеканал.
7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа.
14 октября в Тель-Авиве прошел протест против политики израильского правительства, участники которого обвинили премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в смерти заложников, захваченных боевиками «Хамаса». В тот же день армия обороны Израиля объявила о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава.