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Минобороны подняло истребитель Су-27 из-за приближения к госгранице дрона США

Ведомости

Над Черным морем обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель, российские военные подняли в воздух истребитель Су-27, который идентифицировал объект как разведывательный беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Приближающийся к госгранице объект обнаружили 15 октября российские средства контроля воздушного пространства.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

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После того как российский истребитель приблизился к беспилотнику, тот выполнил разворот от границы России, а самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны. В результате военные не допустили нарушения государственной границы РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

6 октября ВС России подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за приближения к государственной границе самолета ВМС США. Там подчеркнули, что во время полета МиГ-31 не приближался к иностранному воздушному судну на опасное расстояние. Похожий инцидент произошел 18 сентября. Тогда Р-8А «Посейдон» был замечен над акваторией Баренцева моря. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил  разворот, госграница не была нарушена.

22 августа над Черным морем также заметили два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крыма. Комментируя это событие, в российском МИДе заявили, что Москва не намерена игнорировать роль западных спецслужб, предоставляющих Украине развединформацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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