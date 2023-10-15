Минобороны подняло истребитель Су-27 из-за приближения к госгранице дрона США
Над Черным морем обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель, российские военные подняли в воздух истребитель Су-27, который идентифицировал объект как разведывательный беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Приближающийся к госгранице объект обнаружили 15 октября российские средства контроля воздушного пространства.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
После того как российский истребитель приблизился к беспилотнику, тот выполнил разворот от границы России, а самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны. В результате военные не допустили нарушения государственной границы РФ.
В ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
6 октября ВС России подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за приближения к государственной границе самолета ВМС США. Там подчеркнули, что во время полета МиГ-31 не приближался к иностранному воздушному судну на опасное расстояние. Похожий инцидент произошел 18 сентября. Тогда Р-8А «Посейдон» был замечен над акваторией Баренцева моря. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил разворот, госграница не была нарушена.
22 августа над Черным морем также заметили два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крыма. Комментируя это событие, в российском МИДе заявили, что Москва не намерена игнорировать роль западных спецслужб, предоставляющих Украине развединформацию.