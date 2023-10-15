Минобороны подняло истребитель Су-27 из-за приближения к госгранице дрона США

6 октября ВС России подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за приближения к государственной границе самолета ВМС США. Там подчеркнули, что во время полета МиГ-31 не приближался к иностранному воздушному судну на опасное расстояние. Похожий инцидент произошел 18 сентября. Тогда Р-8А «Посейдон» был замечен над акваторией Баренцева моря. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил разворот, госграница не была нарушена.