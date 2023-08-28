Газета
Общество

Российские истребители поднялись в небо из-за беспилотников США над Черным морем

Ведомости

Два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО поднялись в небо из-за полета двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС США над юго-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ. Беспилотники направлялись в сторону государственной границы России.

Средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет БПЛА ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk». По данным ведомства, беспилотники вели воздушную разведку в районе Крымского полуострова.

После подъема истребителей, аппараты изменили направление полета и покинули районы разведки.

22 августа над Черным морем также заметили два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крымского полуострова. Комментируя это событие, официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что Россия не намерена игнорировать роль западных спецслужб, предоставляющих Украине развединформацию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных