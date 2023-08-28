Российские истребители поднялись в небо из-за беспилотников США над Черным морем

Два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО поднялись в небо из-за полета двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС США над юго-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ. Беспилотники направлялись в сторону государственной границы России.