Российские истребители поднялись в небо из-за беспилотников США над Черным морем
Два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО поднялись в небо из-за полета двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС США над юго-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ. Беспилотники направлялись в сторону государственной границы России.
Средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет БПЛА ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk». По данным ведомства, беспилотники вели воздушную разведку в районе Крымского полуострова.
После подъема истребителей, аппараты изменили направление полета и покинули районы разведки.
22 августа над Черным морем также заметили два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крымского полуострова. Комментируя это событие, официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что Россия не намерена игнорировать роль западных спецслужб, предоставляющих Украине развединформацию.