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Минобороны зафиксировало полет двух разведывательных БПЛА над Черным морем

Ведомости

Средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, ведущих разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны РФ.

Чтобы пресечь нарушение госграницы России, в небо подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. После этого беспилотники изменили направление полета и покинули районы воздушной разведки.

За сутки 21 августа средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА. Беспилотники сбили в районах Николаевки, Золотаревки, Новозвановки, Кременной в ЛНР, Берестового, Кодемы, Александровки в ДНР, Новой Каховки в Херсонской области, Мирного и Трудового в Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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