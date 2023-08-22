Минобороны зафиксировало полет двух разведывательных БПЛА над Черным морем
Средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, ведущих разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны РФ.
Чтобы пресечь нарушение госграницы России, в небо подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. После этого беспилотники изменили направление полета и покинули районы воздушной разведки.
За сутки 21 августа средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА. Беспилотники сбили в районах Николаевки, Золотаревки, Новозвановки, Кременной в ЛНР, Берестового, Кодемы, Александровки в ДНР, Новой Каховки в Херсонской области, Мирного и Трудового в Запорожской области.