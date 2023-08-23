Захарова отметила роль западных спецслужб в передаче развединформации Украине

В ночь с 22 на 23 августа три БПЛА попытались атаковать Москву. Два из них нейтрализовали системы ПВО в небе над Можайским и Химкинским районами, еще один попал в строящееся здание комплекса «Москва-сити». По информации Минобороны, третий дрон подавили средствами РЭБ.