Захарова отметила роль западных спецслужб в передаче развединформации Украине
МИД России не намерен игнорировать роль спецслужб западных стран, предоставляющих Украине развединформацию. Их данные помогают выстраивать маршруты для атак украинских беспилотников, выразила позицию ведомства официальный представитель министерства Мария Захарова.
Она напомнила, что 22 августа над Черным морем заметили два разведывательно-ударных беспилотника США MQ-9 Reaper и оперативно-тактический ТВ2 Bayraktar производства Турции. БПЛА вели сбор данных в районе Крымского полуострова.
Официальный представитель МИД также заявила, что внешнеполитическое ведомство осуждает атаки Киева на гражданские объекты в России 22 и 23 августа. Захарова отметила, что это действия «станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации».
В ночь с 22 на 23 августа три БПЛА попытались атаковать Москву. Два из них нейтрализовали системы ПВО в небе над Можайским и Химкинским районами, еще один попал в строящееся здание комплекса «Москва-сити». По информации Минобороны, третий дрон подавили средствами РЭБ.
Также утром 23 августа украинские беспилотники атаковали село Лава в Белгородской области: погибли три мирных жителя.