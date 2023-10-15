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Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

Ведомости

Президент России Владимир Путин совершит визит в один из российских регионов, сообщили 15 октября в программе «Москва. Кремль. Путин».

«На неделе будет также поездка в один из регионов России», – сообщил автор программы Павел Зарубин в Telegram.

Российский лидер посетит Китай, где примет участие в форуме «Один пояс – один путь». Планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле пока не сообщали о планах Путина на следующую неделю.

Ранее журналист Зарубин опубликовал заявление президента о вероятности эскалации между США и Россией. По его словам, возможное военное противостояние будет не специальной военной операцией, а «совсем другой войной». При этом он отметил, что такая мысль вряд ли может прийти в голову людям «в здравом уме».

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«А если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем – чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Друг друга пугают, по-моему, и всё», – уточнял глава государства.

Си Цзиньпин 20-22 марта посещал в Россию с государственным визитом, что стало первой его зарубежной поездкой после назначения председателем КНР в третий раз. Встреча китайского и российского лидеров станет третьей в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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