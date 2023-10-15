Путин на следующей неделе посетит один из регионов России
Президент России Владимир Путин совершит визит в один из российских регионов, сообщили 15 октября в программе «Москва. Кремль. Путин».
«На неделе будет также поездка в один из регионов России», – сообщил автор программы Павел Зарубин в Telegram.
Российский лидер посетит Китай, где примет участие в форуме «Один пояс – один путь». Планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле пока не сообщали о планах Путина на следующую неделю.
Ранее журналист Зарубин опубликовал заявление президента о вероятности эскалации между США и Россией. По его словам, возможное военное противостояние будет не специальной военной операцией, а «совсем другой войной». При этом он отметил, что такая мысль вряд ли может прийти в голову людям «в здравом уме».
«А если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем – чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Друг друга пугают, по-моему, и всё», – уточнял глава государства.
Си Цзиньпин 20-22 марта посещал в Россию с государственным визитом, что стало первой его зарубежной поездкой после назначения председателем КНР в третий раз. Встреча китайского и российского лидеров станет третьей в 2023 г.