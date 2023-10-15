Армия Израиля заявила о перехвате пяти из девяти выпущенных из Ливана ракет

По информации The Times of Israel, ответственность за ракетный обстрел северной части Израиля взяла на себя палестинская группировка «Хамас». В заявлении организации говорится, что ее ливанское отделение выпустило по Нагарии около 20 ракет «в ответ на преступления оккупации против нашего народа в секторе Газа». Отмечается, что в результате нападения никто не пострадал. По данным ЦАХАЛ, четыре из девяти выпущенных из Ливана ракет упали на открытой местности.