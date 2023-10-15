Армия Израиля заявила о перехвате пяти из девяти выпущенных из Ливана ракет
Система воздушной обороны Израиля перехватила пять ракет, выпущенных по Израилю из Ливана, военные наносят ответные удары по месту запуска, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Всего Ливан выпустил по израильской территории девять ракет, говорится в сообщении.
«Согласно протоколу, система воздушной обороны ЦАХАЛ перехватила пять ракет. В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по месту запуска в Ливане», – сообщает ЦАХАЛ.
Первоначально израильские военные сообщили, что обстрелу противотанковыми ракетами подвергся военный пост ЦАХАЛ вдоль границы с Ливаном, а солдаты отвечали артиллерийским огнем в направлении запуска.
По информации The Times of Israel, ответственность за ракетный обстрел северной части Израиля взяла на себя палестинская группировка «Хамас». В заявлении организации говорится, что ее ливанское отделение выпустило по Нагарии около 20 ракет «в ответ на преступления оккупации против нашего народа в секторе Газа». Отмечается, что в результате нападения никто не пострадал. По данным ЦАХАЛ, четыре из девяти выпущенных из Ливана ракет упали на открытой местности.
Ранее солдаты Армии обороны Израиля предотвратили проникновение в страну из Ливана группы террористов, сообщала ЦАХАЛ. В результате с помощью беспилотников были ликвидированы несколько человек. Ливанская группировка «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан, заявил ранее министр иностранных дел ближневосточной республики Абдалла Бухабиб.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны, а власти пообещали уничтожить «Хамас».
14 октября израильские военные объявили о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава. На следующий день СМИ сообщили, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию из-за погоды, поскольку облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха.
В Израиле и секторе Газа с начала военных действий погибли более 3500 человек, среди жертв более 2300 граждан являются палестинцами.