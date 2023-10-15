СМИ узнали о гибели украинских наемников при боестолкновении в Судане

7 октября между «Хамас» и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа. С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон. Палестинские боевики также массово похищали жителей и гостей Израиля, по данным властей Израиля, в заложниках остаются порядка 150 человек.