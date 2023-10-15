СМИ узнали о гибели украинских наемников при боестолкновении в Судане
При боестолкновении украинских наемников с военными Судана погибли 18 человек, сообщило издание Al-Mashhad Al-Yemeni.
Конфликт начался после спора, в котором наемники из Украины поддержали действия армии Израиля в конфликте с палестинской группировкой «Хамас».
«[Спор] завершился перестрелкой между двумя сторонами, что привело к гибели восьми украинских солдат, а также 10 погибших и ряда раненых среди суданских вооруженных сил», – говорится в материале. Как отмечает СМИ, инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в суданском городе Омдурман.
С 15 апреля в Судане идут полномасштабные бои с использованием всех доступных вооружений. Конфликт разгорелся между вооруженными силами и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF) – группировки, созданной на основе арабских ополчений.
7 октября между «Хамас» и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа. С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон. Палестинские боевики также массово похищали жителей и гостей Израиля, по данным властей Израиля, в заложниках остаются порядка 150 человек.