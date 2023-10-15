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Президент Египта назвал действия Израиля выходящими за рамки самообороны

Ведомости

Действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают», – сказал президент Египта (цитата по «РИА Новости»).

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Он назвал атаку «беспрецедентной», но подтвердил необходимость создания независимой Палестины

12 октября президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту. 

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В то же время, по словам президента РФ, необходимо и создание независимой Палестины в рамках концепции «двух государств» в регионе, а также напомнил о безальтернативности дипломатического решения конфликта. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечал в интервью «Ведомостям», что на нынешнем этапе реальные переговоры и посредничество маловероятны, так как ни с одной стороны нет запроса на это. 

Ранее по теме: Египет предложил провести саммит о будущем Палестины

7 октября между «Хамасом» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа. С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон. Палестинские боевики также массово похищали жителей и гостей Израиля, по данным властей Израиля, в заложниках остаются порядка 150 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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