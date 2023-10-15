Президент Египта назвал действия Израиля выходящими за рамки самообороны
Действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают», – сказал президент Египта (цитата по «РИА Новости»).
12 октября президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту.
В то же время, по словам президента РФ, необходимо и создание независимой Палестины в рамках концепции «двух государств» в регионе, а также напомнил о безальтернативности дипломатического решения конфликта. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечал в интервью «Ведомостям», что на нынешнем этапе реальные переговоры и посредничество маловероятны, так как ни с одной стороны нет запроса на это.
7 октября между «Хамасом» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа. С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон. Палестинские боевики также массово похищали жителей и гостей Израиля, по данным властей Израиля, в заложниках остаются порядка 150 человек.