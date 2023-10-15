Президент Египта назвал действия Израиля выходящими за рамки самообороны

В то же время, по словам президента РФ, необходимо и создание независимой Палестины в рамках концепции «двух государств» в регионе, а также напомнил о безальтернативности дипломатического решения конфликта. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечал в интервью «Ведомостям», что на нынешнем этапе реальные переговоры и посредничество маловероятны, так как ни с одной стороны нет запроса на это.