ООН призвала Израиль пропустить помощь в Газу, а «Хамас» – выдать заложников
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к властям Израиля с требованием пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа, а к «Хамасу» – освободить заложников, которые находятся в анклаве. Его заявление опубликовано на сайте ООН.
«Жизненно необходимые запасы, включая топливо, продовольствие и воду, должны быть допущены в Газу. Сейчас нам нужен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ. <...> Я призываю к немедленному освобождению всех израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа», — сказал он.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики «Хамаса» в этот день атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 155 человек.
15 октября Израиль открывал гуманитарный коридор. ЦАХАЛ приостановил обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. В тот же день власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 3900 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 2670.