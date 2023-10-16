Путин заявил о важности внеблокового статуса Украины для России

Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. Путине неоднократно говорил о принципиальности позиции России в этом вопросе. Помимо этого, в сентябре 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса. Украина же еще в сентябре 2022 г. подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.