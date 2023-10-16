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Путин заявил о важности внеблокового статуса Украины для России

Ведомости

Расширение НАТО за счет Украины создает дополнительные угрозы России, в связи с этим для Москвы крайне важен внеблоковый статус Украины. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая (ЦТК).

«Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», – сказал он, отметив, что Москва просит, чтобы ее услышали. 

Путин также напомнил, что в основе независимой Украины лежала Декларация о независимости от 1991 г., одним из тезисов которой является нейтральный статус Украины. «Нет, в 2008 г. зачем-то, никакого кризиса еще не было, объявлено о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем – никому не понятно», – добавил глава государства.

Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. Путине неоднократно говорил о принципиальности позиции России в этом вопросе. Помимо этого, в сентябре 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса. Украина же еще в сентябре 2022 г. подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее по теме: Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай

21 сентября Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И говорил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в октябре третий международный форум, приуроченный к десятилетию китайской инициативы «Один пояс – один путь» (он же «Пояс и путь»), который пройдет 17-18 октября в Пекине.

Октябрьская встреча лидеров Китая и России станет уже второй в 2023 г. Си Цзиньпин 20-22 марта посещал в Россию с государственным визитом, что стало первой его зарубежной поездкой после назначения председателем КНР в третий раз. Тогда же он пригласил Путина посетить КНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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