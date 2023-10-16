Путин заявил о важности внеблокового статуса Украины для России
Расширение НАТО за счет Украины создает дополнительные угрозы России, в связи с этим для Москвы крайне важен внеблоковый статус Украины. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая (ЦТК).
«Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», – сказал он, отметив, что Москва просит, чтобы ее услышали.
Путин также напомнил, что в основе независимой Украины лежала Декларация о независимости от 1991 г., одним из тезисов которой является нейтральный статус Украины. «Нет, в 2008 г. зачем-то, никакого кризиса еще не было, объявлено о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем – никому не понятно», – добавил глава государства.
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. Путине неоднократно говорил о принципиальности позиции России в этом вопросе. Помимо этого, в сентябре 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса. Украина же еще в сентябре 2022 г. подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
21 сентября Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И говорил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в октябре третий международный форум, приуроченный к десятилетию китайской инициативы «Один пояс – один путь» (он же «Пояс и путь»), который пройдет 17-18 октября в Пекине.
Октябрьская встреча лидеров Китая и России станет уже второй в 2023 г. Си Цзиньпин 20-22 марта посещал в Россию с государственным визитом, что стало первой его зарубежной поездкой после назначения председателем КНР в третий раз. Тогда же он пригласил Путина посетить КНР.