СМИ узнали о введении режима прекращения огня на юге сектора Газа
Израиль согласился ввести режим прекращения огня на юге сектора Газа, с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) был открыт КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
«Израиль согласился на пятичасовое прекращение огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и позволить иностранцам покинуть ее», – сказано в сообщении.
Уточняется, что через КПП «Рафах» мирные жители Газы смогут выехать из региона. Помимо этого, в установленный промежуток времени в сектор Газа смогут проехать более ста грузовиков с гуманитарной помощью.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики «Хамаса» в этот день атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 155 человек.
15 октября Израиль открывал гуманитарный коридор. ЦАХАЛ приостановил обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. В тот же день власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 3900 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 2670.