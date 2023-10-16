СМИ узнали о введении режима прекращения огня на юге сектора Газа

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики «Хамаса» в этот день атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 155 человек.