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Политика

СМИ узнали о введении режима прекращения огня на юге сектора Газа

Ведомости

Израиль согласился ввести режим прекращения огня на юге сектора Газа, с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) был открыт КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Израиль согласился на пятичасовое прекращение огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и позволить иностранцам покинуть ее», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что через КПП «Рафах» мирные жители Газы смогут выехать из региона. Помимо этого, в установленный промежуток времени в сектор Газа смогут проехать более ста грузовиков с гуманитарной помощью.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики «Хамаса» в этот день атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 155 человек.

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15 октября Израиль открывал гуманитарный коридор. ЦАХАЛ приостановил обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. В тот же день власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 3900 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 2670.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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