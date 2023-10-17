Трамп пообещал высылать поддерживающих «Хамас» иммигрантов
В случае переизбрания на новый президентский срок Дональд Трамп пообещал запретить иммигрантам, которые поддерживают палестинское движение «Хамас», въезд на территорию США, а также депортировать тех, кто публично поддерживает «Хамас». Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова, передает Reuters.
«Если вы хотите упразднить Израиль, вы дисквалифицированы. Если вы поддерживаете “Хамас” или идеологию, лежащую в основе “Хамаса”, вы дисквалифицированы. И если вы коммунист, марксист или фашист, вы дисквалифицированы», – сказал он.
Помимо этого, Трамп пообещал запретить въезд в США всем, кто не верит в право Израиля на существование, а также аннулировать визы иностранных студентов, которые являются «антисемитами».
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 199 человек.