Трамп пообещал высылать поддерживающих «Хамас» иммигрантов

В случае переизбрания на новый президентский срок Дональд Трамп пообещал запретить иммигрантам, которые поддерживают палестинское движение «Хамас», въезд на территорию США, а также депортировать тех, кто публично поддерживает «Хамас». Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова, передает Reuters.