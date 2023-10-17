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Трамп пообещал высылать поддерживающих «Хамас» иммигрантов

Ведомости

В случае переизбрания на новый президентский срок Дональд Трамп пообещал запретить иммигрантам, которые поддерживают палестинское движение «Хамас», въезд на территорию США, а также депортировать тех, кто публично поддерживает «Хамас». Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова, передает Reuters.

«Если вы хотите упразднить Израиль, вы дисквалифицированы. Если вы поддерживаете “Хамас” или идеологию, лежащую в основе “Хамаса”, вы дисквалифицированы. И если вы коммунист, марксист или фашист, вы дисквалифицированы», – сказал он.

Помимо этого, Трамп пообещал запретить въезд в США всем, кто не верит в право Израиля на существование, а также аннулировать визы иностранных студентов, которые являются «антисемитами».

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 199 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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