Песков анонсировал встречу Путина с премьер-министром Пакистана в Китае
В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что встречу удалось согласовать сегодня рано утром, остальные мероприятия визита Путина в Китай будут по плану.
«Сегодня заключительная встреча [у Путина] будет с Пакистаном», – уточнил он.
Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии и президентом Лаоса.
Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказывал, что Си Цзиньпин и Путин проведут российско-китайские переговоры в узком и расширенном составе, не исключена и беседа тет-а-тет.