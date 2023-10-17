Песков анонсировал встречу Путина с премьер-министром Пакистана в Китае

Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии и президентом Лаоса.