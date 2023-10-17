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Песков анонсировал встречу Путина с премьер-министром Пакистана в Китае

Ведомости

В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что встречу удалось согласовать сегодня рано утром, остальные мероприятия визита Путина в Китай будут по плану.

«Сегодня заключительная встреча [у Путина] будет с Пакистаном», – уточнил он.

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Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября. Он примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии и президентом Лаоса.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказывал, что Си Цзиньпин и Путин проведут российско-китайские переговоры в узком и расширенном составе, не исключена и беседа тет-а-тет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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