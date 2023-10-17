В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Песков также отметил, что в ходе переговоров Путин скорее всего даст свою оценку спецоперации, а Си Цзиньпин выскажет мнение по международным вопросам. Помимо этого, Песков допустил, что стороны обсудят палестино-израильский конфликт. «Это сейчас тема, которая стоит высоко в повестке дня всех мировых лидеров. Вы знаете, что до своего отлета в Пекин Путин провел телефонный марафон по ближневосточным делам. Поэтому обменяются мнениями. Тем более, ситуация развивается достаточно быстро, напряженность сохраняется», – сказал он.