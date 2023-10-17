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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обменяются мнениями и «сверят часы» по международным делам и региональным конфликтам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В первую очередь, будут обсуждаться российско-китайские отношения двусторонние. Поскольку отношения продвинутые, отношения стратегического партнерства, то повестка дня весьма и весьма обширная – экономическое взаимодействие, совместные проекты. И, помимо этого, это каждый раз обмен мнениями, сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая, разумеется, Украину», – сказал он.

Песков также отметил, что в ходе переговоров Путин скорее всего даст свою оценку спецоперации, а Си Цзиньпин выскажет мнение по международным вопросам. Помимо этого, Песков допустил, что стороны обсудят палестино-израильский конфликт. «Это сейчас тема, которая стоит высоко в повестке дня всех мировых лидеров. Вы знаете, что до  своего отлета в Пекин Путин провел телефонный марафон по ближневосточным делам. Поэтому обменяются мнениями. Тем более, ситуация развивается достаточно быстро, напряженность сохраняется», – сказал он. 

Предполагается, что 18 октября лидеры России и КНР продолжат общение в узком формате, а позже – с глазу на глаз. «Это все завтра. Завтра – день российско-китайских отношений, акцент на этом», – добавил Песков. Представитель Кремля напомнил, что 18 октября также планируется выступление Путина в рамках III Международного форума «Один пояс – один путь». 

По словам Пескова, прием российской делегации прошел «как всегда на высоком уровне» с традиционными для Китая доброжелательностью и гостеприимством. Он отметил, что в течение двух дней работа предстоит напряженная. 

Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с Си Цзиньпином, у российского президента запланированы двусторонние встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Среттой Тависином, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В пресс-службе Кремля сообщили, что встреча с президентом Вьетнама уже состоялась. На форум в Пекин приедут лидеры 23 государств. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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