Палата представителей США не смогла избрать нового спикера с первой попытки

Конгрессмены должны назначить спикера до 17 ноября, когда потребуется одобрение федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае, а также при отсутствии промежуточных решений правительство США закроется полностью или частично (в зависимости от распределения финансирования), иначе говоря, объявит «шатдаун». Для победы кандидату на пост спикера необходимо набрать 218 голосов. Республиканцы контролируют 221 место. Потенциальный спикер может позволить себе потерять лишь три голоса.