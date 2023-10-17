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Палата представителей США не смогла избрать нового спикера с первой попытки

Ведомости

Палата представителей конгресса США не смогла в первом раунде голосования избрать своего спикера, передает Reuters.

Парламентарий от контролирующей нижнюю палату Республиканской партии Джим Джордан набрал лишь 200 голосов при необходимых 217. Сразу 20 его сопартийцев проголосовали против него, а все 212 демократов проголосовали за своего лидера Хакима Джеффриса. Как отмечается, 17 октября состоится еще один раунд голосования.

Кевин Маккарти был снят с должности спикера палаты представителей конгресса США в результате голосования 3 октября. Резолюцию предложил его однопартиец и представитель правого крыла республиканской партии Мэтт Гетц. 216 конгрессменов поддержали ее, 210 высказались против. Помимо всех 208 демократов за отставку Маккарти проголосовали восемь республиканцев, включая самого Гетца. Временным спикером стал законодатель из Северной Каролины Патрик Макгенри.

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11 октября по итогам тайного голосования номинацию на пост спикера палаты представителей выиграл Стив Скализ, но уже 12 октября он отказался баллотироваться. Занявший второе место при голосовании Джордан после этого заявил о намерении повторно баллотироваться на пост.

Конгрессмены должны назначить спикера до 17 ноября, когда потребуется одобрение федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае, а также при отсутствии промежуточных решений правительство США закроется полностью или частично (в зависимости от распределения финансирования), иначе говоря, объявит «шатдаун». Для победы кандидату на пост спикера необходимо набрать 218 голосов. Республиканцы контролируют 221 место. Потенциальный спикер может позволить себе потерять лишь три голоса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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