Трамп обвинил Байдена в усилении Ирана и «Хамаса»

По словам политика, по окончании его президентского срока «Иран был ослаблен и разорен». Но Байден ослабил санкции в отношении Тегерана, что позволило республике добывать более 3 млн баррелей нефти в день и получать не менее $80 млрд в год от экспорта нефти, отметил Трамп. «Иран знал, что Байден мягок, глуп, и им легко помыкать, с момента, когда он вступил на свой пост», – пояснил экс-президент.