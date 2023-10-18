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Трамп обвинил Байдена в усилении Ирана и «Хамаса»

Ведомости

Слабость президента США Джо Байдена и его политика на Ближнем Востоке привели к усилению позиций Ирана и палестинской группировки «Хамас» с регионе. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в колонке для журнала Newsweek.

«На каждом шагу Джо Байден усиливал и ободрял врагов Америки во всем мире – и, очевидно, не кого иного, как террористическую группировку “Хамас” и их кровожадного спонсора, злодейский режим в Иране», – заявил Трамп. 

По словам политика, по окончании его президентского срока «Иран был ослаблен и разорен». Но Байден ослабил санкции в отношении Тегерана, что позволило республике добывать более 3 млн баррелей нефти в день и получать не менее $80 млрд в год от экспорта нефти, отметил Трамп. «Иран знал, что Байден мягок, глуп, и им легко помыкать, с момента, когда он вступил на свой пост», – пояснил экс-президент.

Трамп подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах 2024 г. он будет «на 100% на стороне Израиля». США полностью поддержат Израиль в разгроме и окончательном уничтожении «Хамаса», добавил он. 

Ранее по теме: Байден прибыл в Израиль

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его мнению, Вашингтон не озаботился поиском компромиссов для враждующих сторон. Российский лидер также призвал создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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