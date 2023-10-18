Трамп обвинил Байдена в усилении Ирана и «Хамаса»
Слабость президента США Джо Байдена и его политика на Ближнем Востоке привели к усилению позиций Ирана и палестинской группировки «Хамас» с регионе. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в колонке для журнала Newsweek.
«На каждом шагу Джо Байден усиливал и ободрял врагов Америки во всем мире – и, очевидно, не кого иного, как террористическую группировку “Хамас” и их кровожадного спонсора, злодейский режим в Иране», – заявил Трамп.
По словам политика, по окончании его президентского срока «Иран был ослаблен и разорен». Но Байден ослабил санкции в отношении Тегерана, что позволило республике добывать более 3 млн баррелей нефти в день и получать не менее $80 млрд в год от экспорта нефти, отметил Трамп. «Иран знал, что Байден мягок, глуп, и им легко помыкать, с момента, когда он вступил на свой пост», – пояснил экс-президент.
Трамп подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах 2024 г. он будет «на 100% на стороне Израиля». США полностью поддержат Израиль в разгроме и окончательном уничтожении «Хамаса», добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его мнению, Вашингтон не озаботился поиском компромиссов для враждующих сторон. Российский лидер также призвал создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.