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Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенной Палестины

Ведомости

Россия всегда выступала за создание палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине.

«Мы всегда выступали за создание палестинского государства – самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом мы говорим давно, международное сообщество об этом говорит давно, начиная с 1948 г., когда была поставлена задача создать два независимых суверенных государства», – сказал он.

Он отметил, что не знает, способствует ли нынешний кризис решить эту задачу, но если бы это было так, то «это было бы правильно, это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу».

11 октября Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели также отметил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Путин заявил, что и в США, и в Израиле есть политики и эксперты, которые придерживаются аналогичной точки зрения.

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7 октября группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого, по данным СМИ, погибли более 800 человек. ЦАХАЛ и палестинские боевики обвинили в ударе друг друга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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