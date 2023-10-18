Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенной Палестины
Россия всегда выступала за создание палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
«Мы всегда выступали за создание палестинского государства – самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом мы говорим давно, международное сообщество об этом говорит давно, начиная с 1948 г., когда была поставлена задача создать два независимых суверенных государства», – сказал он.
Он отметил, что не знает, способствует ли нынешний кризис решить эту задачу, но если бы это было так, то «это было бы правильно, это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу».
11 октября Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели также отметил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Путин заявил, что и в США, и в Израиле есть политики и эксперты, которые придерживаются аналогичной точки зрения.
7 октября группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого, по данным СМИ, погибли более 800 человек. ЦАХАЛ и палестинские боевики обвинили в ударе друг друга.