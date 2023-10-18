Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенной Палестины

«Мы всегда выступали за создание палестинского государства – самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом мы говорим давно, международное сообщество об этом говорит давно, начиная с 1948 г., когда была поставлена задача создать два независимых суверенных государства», – сказал он.