Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций

Власти Казахстана неоднократно заявляли, что соблюдают санкции Запада против России. Вместе с тем президент республики Касым-Жомарт Токаев говорил 13 октября, что экономические ограничения оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств. В конце августа на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС +» Токаев заявил, что продукты питания и удобрения должны быть выведены из-под действия любых санкций для укрепления продовольственной безопасности.