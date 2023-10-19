Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций
Власти Казахстана ограничили из-за западных санкций экспорт 106 видов товаров, рассказал журналистам вице-министр торговли Кайрат Торебаев.
«Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Под ограничения попал экспорт, например, запчастей для беспилотников, чипов и специальной электроники, добавил чиновник.
Власти Казахстана неоднократно заявляли, что соблюдают санкции Запада против России. Вместе с тем президент республики Касым-Жомарт Токаев говорил 13 октября, что экономические ограничения оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств. В конце августа на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС +» Токаев заявил, что продукты питания и удобрения должны быть выведены из-под действия любых санкций для укрепления продовольственной безопасности.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже 11 пакетов санкций.