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Политика

Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций

Ведомости

Власти Казахстана ограничили из-за западных санкций экспорт 106 видов товаров, рассказал журналистам вице-министр торговли Кайрат Торебаев.

«Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Под ограничения попал экспорт, например, запчастей для беспилотников, чипов и специальной электроники, добавил чиновник.

Власти Казахстана неоднократно заявляли, что соблюдают санкции Запада против России. Вместе с тем президент республики Касым-Жомарт Токаев говорил 13 октября, что экономические ограничения оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств. В конце августа на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС +» Токаев заявил, что продукты питания и удобрения должны быть выведены из-под действия любых санкций для укрепления продовольственной безопасности.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже 11 пакетов санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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