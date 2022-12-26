Глава МИД Казахстана пообещал не помогать России обходить западные санкции
Казахстан не будет вводить санкции против России, однако также не будет помогать ей обходить западные ограничения, заявил глава МИДа республики Мухтар Тлеуберди в эфире японского телеканала NHK.
По словам дипломата, Астана и Москва имеют тесные экономические связи, поэтому санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Казахстана.
«Казахстан не ввел санкции против России, но придерживается принципа, что не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций. Мы продолжим поддерживать нынешние отношения между Казахстаном и Россией», — отметил он.
При этом Тлеуберди подчеркнул, что республика стремится развивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Россией, Китаем, соседями в Центральной Азии, а также с США, Японией, странами ЕС, Великобританией. «Это позволяет нам работать со странами и привлекать инвестиции из всех стран», — добавил он.
В апреле заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Астана не будет помогать Москве обходить введенные против нее санкции со стороны США и стран Евросоюза. Сулейменов тогда отметил, что для Казахстана важно продемонстрировать европейским партнерам, что страна не станет инструментом России в вопросе обхода санкций.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже девять пакетов санкций.