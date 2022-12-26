Глава МИД Казахстана пообещал не помогать России обходить западные санкции

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже девять пакетов санкций.