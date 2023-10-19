Путин заявил о намерении развивать спортивное сотрудничество с Китаем

Путин находился с официальным визитом в Китае 17-18 октября. Президент России принял участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами, участвовавшими в форуме. В ходе пресс-конференции в Пекине Путин заявил, что российско-китайские отношения укрепляются на фоне угрозы безопасности в мире.