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СМИ узнали о «зеленом свете» для армии Израиля на операцию в Газе

Ведомости

Израильские военные получили «зеленый свет» на ввод войск в Газу, когда они будут готовы, пишет ABC News со ссылкой на члена кабинета безопасности страны.

В комментарии телеканалу министр экономики Нир Баракат отметил, что для военных первым приоритетом является уничтожение палестинской группировки «Хамас», а безопасность заложников и гражданского населения будут второстепенным вопросом. По словам Бараката, многочисленные туннели, которые «Хамас» построил под Газой, станут «самым большим кладбищем в мире».

«Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников живыми, <…> но первым и последним приоритетом является уничтожение "Хамас"», – отметил он.

Ранее 19 октября газета Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил военнослужащим на границе с сектором Газа о скором наземном наступлении армии страны на территорию, управляемую «Хамасом».

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи» в секторе Газа будет «непревзойденной по своей жестокости» и «не похожей ни на что» из того, что ранее проводил Израиль. Так писал Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля и других стран как Ближнего Востока, так и Запада.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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