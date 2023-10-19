СМИ узнали о «зеленом свете» для армии Израиля на операцию в Газе
Израильские военные получили «зеленый свет» на ввод войск в Газу, когда они будут готовы, пишет ABC News со ссылкой на члена кабинета безопасности страны.
В комментарии телеканалу министр экономики Нир Баракат отметил, что для военных первым приоритетом является уничтожение палестинской группировки «Хамас», а безопасность заложников и гражданского населения будут второстепенным вопросом. По словам Бараката, многочисленные туннели, которые «Хамас» построил под Газой, станут «самым большим кладбищем в мире».
«Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников живыми, <…> но первым и последним приоритетом является уничтожение "Хамас"», – отметил он.
Ранее 19 октября газета Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил военнослужащим на границе с сектором Газа о скором наземном наступлении армии страны на территорию, управляемую «Хамасом».
Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи» в секторе Газа будет «непревзойденной по своей жестокости» и «не похожей ни на что» из того, что ранее проводил Израиль. Так писал Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля и других стран как Ближнего Востока, так и Запада.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.