СМИ узнали о «зеленом свете» для армии Израиля на операцию в Газе

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи» в секторе Газа будет «непревзойденной по своей жестокости» и «не похожей ни на что» из того, что ранее проводил Израиль. Так писал Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля и других стран как Ближнего Востока, так и Запада.