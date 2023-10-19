СМИ: операция Израиля в Газе будет «непревзойденной по своей жестокости»

Источник в Вашингтоне отмечает, что ряд помощников президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что у Израиля нет четкой стратегии в регионе после окончания конфликта. Аналогичные опасению высказали и неназванные арабские чиновники, пишет Reuters. По словам одного из собеседников, план Израиля состоит в том, чтобы «сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти» в сектор Газа. Но представления, что делать дальше, у властей Израиля нет, утверждает источник.