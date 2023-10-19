СМИ: операция Израиля в Газе будет «непревзойденной по своей жестокости»
Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи» в секторе Газа будет «непревзойденной по своей жестокости» и «непохожей ни на что» из того, что ранее проводил Израиль. Об этом пишет Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля и других стран как Ближнего Востока, так и Запада.
Три региональных чиновника, знакомые с дискуссиями между лидерами США и Ближнего Востока, заявили, что целью Израиля является разрушение инфраструктуры Газы, «даже ценой больших жертв» среди мирных граждан. ЦАХАЛ хочет оттеснить боевиков группировки «Хамас» к границе с Египтом и взорвать их сеть подземных тоннелей, пояснил источник.
Источник в Вашингтоне отмечает, что ряд помощников президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что у Израиля нет четкой стратегии в регионе после окончания конфликта. Аналогичные опасению высказали и неназванные арабские чиновники, пишет Reuters. По словам одного из собеседников, план Израиля состоит в том, чтобы «сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти» в сектор Газа. Но представления, что делать дальше, у властей Израиля нет, утверждает источник.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.
17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Стороны конфликта обвинили в произошедшем друг друга. По утверждению ЦАХАЛ, произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. В результате атаки погиб 471 человек, сообщил минздрав Палестины.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее гуманитарной катастрофой. В Госдуму внесли проект обращения к ООН в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Депутаты призвали принять меры для «безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия», а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе.