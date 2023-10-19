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СМИ: операция Израиля в Газе будет «непревзойденной по своей жестокости»

Ведомости

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Железные мечи» в секторе Газа будет «непревзойденной по своей жестокости» и «непохожей ни на что» из того, что ранее проводил Израиль. Об этом пишет Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля и других стран как Ближнего Востока, так и Запада. 

Три региональных чиновника, знакомые с дискуссиями между лидерами США и Ближнего Востока, заявили, что целью Израиля является разрушение инфраструктуры Газы, «даже ценой больших жертв» среди мирных граждан. ЦАХАЛ хочет оттеснить боевиков группировки «Хамас» к границе с Египтом и взорвать их сеть подземных тоннелей, пояснил источник.

Источник в Вашингтоне отмечает, что ряд помощников президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что у Израиля нет четкой стратегии в регионе после окончания конфликта. Аналогичные опасению высказали и неназванные арабские чиновники, пишет Reuters. По словам одного из собеседников, план Израиля состоит в том, чтобы «сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти» в сектор Газа. Но представления, что делать дальше, у властей Израиля нет, утверждает источник. 

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7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.

17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Стороны конфликта обвинили в произошедшем друг друга. По утверждению ЦАХАЛ, произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. В результате атаки погиб 471 человек, сообщил минздрав Палестины. 

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее гуманитарной катастрофой. В Госдуму внесли проект обращения к ООН в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Депутаты призвали принять меры для «безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия», а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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