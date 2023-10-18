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Путин назвал трагедией удар по больнице в Газе

Ведомости

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа является трагедией и ужасным событием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине.

«Что касается удара, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Сотни убитых и сотни раненых – это, конечно, катастрофа <...> гуманитарного характера», – сказал он. 

Российский лидер заявил, что конфликт необходимо «как можно быстрее сворачивать» или «сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров». Путин отметил, что после бесед с пятью лидерами региона у него «создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации». 

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен 17 октября. По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли более 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. 

Удар по больнице в секторе Газа. Главное

Жертвами стали около 800 человек

Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Ранее сегодня ЦАХАЛ опубликовал расшифровку разговора боевиков «Хамаса», которая, по заявлению ведомства, якобы подтверждает причастность палестинской стороны к удару по больнице в секторе Газа.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США. В российском МИДе заявили, что произошедшее является «актом расчеловечивания».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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