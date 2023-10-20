СМИ: власти Израиля подтвердили арест официального представителя «Хамаса» Юсефа
Официальный представитель «Хамаса» Хасан Юсеф был арестован в ходе рейдов, проведенных израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные израильских властей.
Юсеф был арестован «по подозрению в действиях от имени "Хамас"», сообщило CNN израильское агентство безопасности Шин Бет.
CNN отмечает, что Юсеф – один из ведущих палестинских политических деятелей, является официальным представителем «Хамаса» на Западном берегу и занимает место в Палестинском законодательном совете. Юсеф, предположительно, входит в число более чем 60 членов «Хамас», задержанных Израилем в ходе рейдов на Западном берегу Иордана.
По данным телеканала, Юсеф неоднократно арестовывался израильскими войсками и провел в израильских тюрьмах в общей сложности 24 года по различным обвинениям в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и принадлежности к «Хамасу». Он регулярно выступает в международных СМИ, а 18 октября заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, что, по его мнению, «Хамас» готов освободить некоторое число заложников, если Израиль согласится на 24-часовое прекращение огня, чтобы разрешить доставку помощи в Газу.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.