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СМИ: власти Израиля подтвердили арест официального представителя «Хамаса» Юсефа

Ведомости

Официальный представитель «Хамаса» Хасан Юсеф был арестован в ходе рейдов, проведенных израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные израильских властей.

Юсеф был арестован «по подозрению в действиях от имени "Хамас"», сообщило CNN израильское агентство безопасности Шин Бет. 

CNN отмечает, что Юсеф – один из ведущих палестинских политических деятелей, является официальным представителем «Хамаса» на Западном берегу и занимает место в Палестинском законодательном совете.  Юсеф, предположительно, входит в число более чем 60 членов «Хамас», задержанных Израилем в ходе рейдов на Западном берегу Иордана.

По данным телеканала, Юсеф неоднократно арестовывался израильскими войсками и провел в израильских тюрьмах в общей сложности 24 года по различным обвинениям в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и принадлежности к «Хамасу». Он регулярно выступает в международных СМИ, а 18 октября заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, что, по его мнению, «Хамас» готов освободить некоторое число заложников, если Израиль согласится на 24-часовое прекращение огня, чтобы разрешить доставку помощи в Газу.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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