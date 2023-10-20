СМИ: власти Израиля подтвердили арест официального представителя «Хамаса» Юсефа

По данным телеканала, Юсеф неоднократно арестовывался израильскими войсками и провел в израильских тюрьмах в общей сложности 24 года по различным обвинениям в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и принадлежности к «Хамасу». Он регулярно выступает в международных СМИ, а 18 октября заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, что, по его мнению, «Хамас» готов освободить некоторое число заложников, если Израиль согласится на 24-часовое прекращение огня, чтобы разрешить доставку помощи в Газу.