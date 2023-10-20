Медведев заявил об «ускоренном гниении» западного общества
Заявления президента США Джо Байдена о финансировании Украины как о «разумной инвестиции», решение Киева запретить на территории страны Украинскую православную церковь (УПЦ) и осуждение футболистов за посты в поддержку Палестины свидетельствует об «ускоренном гниении» европейского общества. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества», – написал он.
По словам Медведева, назвав помощь Украине «разумной инвестицией», Байден подтвердил, что США инвестируют в смерть ненужных людей. «Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», – добавил Медведев.
Также он отметил, что запрет УПЦ на Украине является примером «грязной политики, густо замешанной на кокаине и сатанизме». По словам Медведева, президент Украины Владимир Зеленский готов «запросто уничтожить Христианство на родной земле». Несмотря на все сложности, церковь возродится, но «через кровь и страдания гражданской войны», подчеркнул Медведев.
Он также предупредил, что рано или поздно количество поставленного оружия перейдет в качество. «Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объемно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные», – заключил Медведев.
19 октября президент США Джо Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он, отметив, что 20 октября планирует направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности».
В тот же день парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект о фактическом запрете канонической УПЦ на территории страны. Законопроект был внесен на рассмотрение Верховной рады по поручению президента Украины Владимира Зеленского еще в январе. Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с РПЦ.
Помимо этого, в последние дни участились случаи проверки футболистов из-за постов в поддержку Палестины. В частности, немецкий футбольный клуб «Майнц» отстранил от участия в играх и тренировках нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази, который в социальных сетях выложил пост с подписью «От реки до моря Палестина будет свободна». В «Майнце» отметили, что такая позиция не отражает ценности клуба.