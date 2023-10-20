СМИ узнали об обеспокоенности в НАТО из-за встречи Путина и Орбана
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекине вызвала обеспокоенность союзников по НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя посольства США.
Как утверждает собеседник агентства, послы дипмиссий стран – членов НАТО провели 19 октября встречу в Будапеште, чтобы обсудить «проблемы», возникшие после беседы двух политиков. Орбан стал первым лидером ЕС, который встретился с Путиным после начала спецоперации России на Украине. Bloomberg пишет, что венгерский премьер «подорвал единство Запада», заключив энергетические соглашения с Россией, пытаясь ограничить помощь Украине и выступая против санкции в отношении РФ.
«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на боевые действия на Украине», – сказал посол США в Венгрии Дэвид Прессман, комментируя встречу в Будапеште в эфире «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом). Он добавил, что союзники по НАТО «обеспокоены безопасностью» связей Венгрии с Россией.
Путин и Орбан провели беседу 17 октября на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Комментируя переговоры, президент РФ заявил, что Орбан «обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии». По словам Путина, их беседа прошла «на ногах», лидеры в том числе затронули тему перспективы переговоров России и Украины. Российский лидер также отверг обвинения в сторону Орбана в «пророссийских настроениях» и подчеркнул, что тот является «провенгерским политиком».
Встречу раскритиковали в ЕС. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ей было «очень неприятно» видеть фотографии рукопожатия Путина и Орбана. В МИДе Венгрии назвали реакцию эстонского политика «лицемерием в кубе».