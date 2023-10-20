Газета
Политика

СМИ узнали об обеспокоенности в НАТО из-за встречи Путина и Орбана

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекине вызвала обеспокоенность союзников по НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя посольства США.

Как утверждает собеседник агентства, послы дипмиссий стран – членов НАТО провели 19 октября встречу в Будапеште, чтобы обсудить «проблемы», возникшие после беседы двух политиков. Орбан стал первым лидером ЕС, который встретился с Путиным после начала спецоперации России на Украине. Bloomberg пишет, что венгерский премьер «подорвал единство Запада», заключив энергетические соглашения с Россией, пытаясь ограничить помощь Украине и выступая против санкции в отношении РФ. 

Евросоюз подготовил ответ китайскому форуму «Пояс и путь»

Он проведет саммит по развитию инфраструктуры Global Gateway, на который соберутся лидеры 20 стран

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на боевые действия на Украине», – сказал посол США в Венгрии Дэвид Прессман, комментируя встречу в Будапеште в эфире «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом). Он добавил, что союзники по НАТО «обеспокоены безопасностью» связей Венгрии с Россией.

Путин и Орбан провели беседу 17 октября на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Комментируя переговоры, президент РФ заявил, что Орбан «обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии». По словам Путина, их беседа прошла «на ногах», лидеры в том числе затронули тему перспективы переговоров России и Украины. Российский лидер также отверг обвинения в сторону Орбана в «пророссийских настроениях» и подчеркнул, что тот является «провенгерским политиком».

Встречу раскритиковали в ЕС. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ей было «очень неприятно» видеть фотографии рукопожатия Путина и Орбана. В МИДе Венгрии назвали реакцию эстонского политика «лицемерием в кубе».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных