СМИ узнали об обеспокоенности в НАТО из-за встречи Путина и Орбана

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на боевые действия на Украине», – сказал посол США в Венгрии Дэвид Прессман, комментируя встречу в Будапеште в эфире «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом). Он добавил, что союзники по НАТО «обеспокоены безопасностью» связей Венгрии с Россией.