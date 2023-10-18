Пресс-конференция Владимира Путина в Пекине. Главное

Пресс-конференция Владимира Путина в Пекине. ГлавноеПрезидент раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином и прокомментировал удар по больнице в Газе
Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли на полях III Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Во время общения с журналистами президент рассказал о подробностях переговоров, ответил на вопросы о ситуации на Ближнем Востоке и прокомментировал поставки США дальнобойных крылатых ракет ATACMS Украине. Собрали главные заявления Путина с пресс-конференции.
О переговорах с Си Цзиньпином
Беседа с китайским председателем Си Цзиньпином длилась три часа. За это время лидеры обсудили много вопросов двусторонней повестки, отметил Путин. В частности, звучали темы экономики, финансов, политического взаимодействия и совместной работы на международных площадках.
«Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке. Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке. Тоже довольно подробно. Мы три часа разговаривали, поэтому для того, чтобы все подробно изложить, нужно тоже три часа», – заключил президент РФ.
Путин рассказал, что после делового обеда в узком составе Си Цзиньпин предложил ему побеседовать «с глазу на глаз». По словам президента, «за чашкой чая» еще полтора – два часа лидеры обсуждали вопросы «совсем конфиденциального характера».
О российско-китайских отношениях
Президент отметил, что угрозы безопасности в мире укрепляют российско-китайские отношения. Путин привел цифры товарооборота между странами, которые, по его словам, «реально впечатляют». Он напомнил, что в 2019 г. была поставлена задача добиться $200 млрд товарооборота к 2024 г. Такого объема страны добились уже сейчас «с опережением графика», добавил президент.
Путин заявил, что Россия занимает второе место среди «нерегиональных» торговых партнеров Китая. «Если формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место», поскольку Гонконг и «вторая часть Китая» (Тайвань. – «Ведомости») также являются частью Китая, подчеркнул президент. По его словам, Россия уступает по товарообороту с Китаем только США.
Форум «Один пояс – один путь» Путин назвал глобальной инициативой, подчеркнув, что Россия заинтересована в ее развитии.
О ситуации на Ближнем Востоке и ударе по больнице в секторе Газа
Атаку на больницу Аль-Ахли в Газе Путин охарактеризовал как гуманитарную катастрофу. «Что касается удара, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Сотни убитых и сотни раненых – это, конечно, катастрофа <...> гуманитарного характера», – заявил он.
Президент выразил надежду, что произошедшее станет сигналом для «сворачивания» конфликта или началу «каких-то контактов и переговоров». По его словам, во время бесед с пятью лидерами стран Ближнего Востока у него сложилось впечатление, что «никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации». Он добавил, что готовности развивать конфликт до «крупномасштабной войны» в регионе также нет. Путин обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке с руководителями Египта, Израиля, Ирана, Палестины и Сирии 16 октября.
Путин в который раз напомнил, что Россия «всегда выступала» за создание суверенного палестинского государства. Он подчеркнул, что позиция Москвы была такой еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«Не знаю, будет ли способствовать сегодняшний кризис решению этой задачи, но если бы это было так, это было бы правильным, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу», – заявил Путин.
О теме Украины в разговоре с премьер-министром Венгрии
Президент также раскрыл детали беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая, по словам Путина, состоялась «на ногах».
«Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности», – отметил российский лидер.
Комментируя слова журналиста об утрате оптимизма Орбаном, Путин заявил, что венгерский премьер прагматичный и оптимистичный человек, и не согласился с мнением, что Орбан исчерпал «последний оптимизм».
В ходе беседы с премьером Венгрии был затронут украинский вопрос и возможность его мирного урегулирования, отметил Путин. «Если украинская сторона хочет реального переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, – отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», – подчеркнул он. (Такой указ Зеленский подписал в октябре 2022 г. В нем констатируется невозможность переговоров с Путиным. – «Ведомости».)
Путин также указал на изменение позиции Запада по переговорам России и Украины. Он напомнил, что еще недавно западные лидеры призывали нанести «стратегическое поражение на поле боя», но теперь выступают за разрешение ситуации мирным путем. «Это правильная трансформация. <...> За это похвалю. Но этого недостаточно», – заявил президент.
Путин также отверг обвинения в сторону Орбана в «пророссийских настроениях» и подчеркнул, что тот является «провенгерским политиком». По словам президента, Орбана критикуют за то, что он «имеет мужество отстаивать интересы своего народа».
О поставках ракет ATACMS Украине
США оказываются все больше втянутыми в конфликт на Украине. Последние поставки дальнобойных крылатых ракет ATACMS «наносят вред и создают дополнительную угрозу», отметил Путин. Он подчеркнул, что Россия сможет отражать украинские атаки ракетами ATACMS.
По словам президента, передача западных вооружений ВСУ «кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения». Поставки оружия «просто продлевают агонию» Украины, заявил он.
Путин заявил, что США все больше «лично втягиваются» в конфликт. «И пускай никто не говорит, что они не имеют к этому отношения. Мы считаем, что имеют», – подчеркнул президент. В связи с этим по поручению Путина ВКС РФ начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».
Путин также счел смешными утверждения о том, что Россия якобы «проигрывает войну» на Украине. «Ну если проиграна война Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть [президент США Джо Байден] заберет назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим, зачем тогда ATACMS? Ну смешно», – сказал он.