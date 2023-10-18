Пресс-конференция Владимира Путина в Пекине. Главное

Президент выразил надежду, что произошедшее станет сигналом для «сворачивания» конфликта или началу «каких-то контактов и переговоров». По его словам, во время бесед с пятью лидерами стран Ближнего Востока у него сложилось впечатление, что «никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации». Он добавил, что готовности развивать конфликт до «крупномасштабной войны» в регионе также нет. Путин обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке с руководителями Египта, Израиля, Ирана, Палестины и Сирии 16 октября.