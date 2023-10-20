Белый дом: выделенные на поддержку Украины средства почти закончились

Белый дом не исключает поставок Украине оружия и военной техники, которые ранее не передавались ВСУ, но в то же время запрос, направленный конгрессу президентом США Джо Байденом, не содержит конкретных упоминаний такой продукции, уточнил Салливан. Он добавил, что администрация президента США продолжит «тесно сотрудничать» с конгрессом по этому вопросу.