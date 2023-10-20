Белый дом: выделенные на поддержку Украины средства почти закончились
Средства на оказание помощи Украине, выделение которых ранее одобрил конгресс США, почти закончились. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Средства и полномочия, которые конгресс ранее одобрил подавляющим большинством голосов, почти закончились, и нам нужны действия конгресса, чтобы гарантировать, что мы сможем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя и защищать ее народ, когда он подвергается нападениям», – сказал он.
Белый дом не исключает поставок Украине оружия и военной техники, которые ранее не передавались ВСУ, но в то же время запрос, направленный конгрессу президентом США Джо Байденом, не содержит конкретных упоминаний такой продукции, уточнил Салливан. Он добавил, что администрация президента США продолжит «тесно сотрудничать» с конгрессом по этому вопросу.
20 октября Байден направил в конгресс запрос о выделении дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. В частности, пишет Reuters, на поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд, на поддержку Израиля – $14,3 млрд, а также еще $9 млрд на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в регионе.
В Белом доме заявляли о необходимости поддержки как Израиля, так и Украины. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву и в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Израиля.
Ситуация с выделением помощи осложняется тем, что палата представителей все еще не может выбрать спикера, писали ранее «Ведомости».