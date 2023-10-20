Байден призвал Нетаньяху защитить мирных жителей Газы
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер призвал соблюдать «законы войны», включая защиту мирных жителей сектора Газа. Об этом сообщает Белый дом.
Отмечается, что Байден подтвердил право Израиля на оборону. Также лидеры обсудили планы по доставке гуманитарной помощи в Газу из Египта и усилия по освобождению пленных.
Ранее сегодня президент США подтвердил освобождение двух американок их плена «Хамаса». Он поблагодарил Катар и Израиль за содействия и подчеркнул, что Вашингтон продолжает прилагать усилия по освобождению остальных граждан США, оказавшихся в плену в секторе Газа.
По данным «Хамас», были освобождены две гражданки США – мать и дочь. Боевики заявили, что это сделано «по гуманитарным соображениям», а также для того, «чтобы доказать американскому народу и всему миру», что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются «ложными и необоснованными».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, свыше 4200 из них – палестинцы.