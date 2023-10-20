Байден призвал Нетаньяху защитить мирных жителей Газы

По данным «Хамас», были освобождены две гражданки США – мать и дочь. Боевики заявили, что это сделано «по гуманитарным соображениям», а также для того, «чтобы доказать американскому народу и всему миру», что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются «ложными и необоснованными».