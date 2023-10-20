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Политика

Байден призвал Нетаньяху защитить мирных жителей Газы

Ведомости

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер призвал соблюдать «законы войны», включая защиту мирных жителей сектора Газа. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что Байден подтвердил право Израиля на оборону. Также лидеры обсудили планы по доставке гуманитарной помощи в Газу из Египта и усилия по освобождению пленных.

Ранее сегодня президент США подтвердил освобождение двух американок их плена «Хамаса». Он поблагодарил Катар и Израиль за содействия и подчеркнул, что Вашингтон продолжает прилагать усилия по освобождению остальных граждан США, оказавшихся в плену в секторе Газа. 

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По данным «Хамас», были освобождены две гражданки США – мать и дочь. Боевики заявили, что это сделано «по гуманитарным соображениям», а также для того, «чтобы доказать американскому народу и всему миру», что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются «ложными и необоснованными».

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. 

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, свыше 4200 из них – палестинцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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