Израиль назвал число находящихся в плену у «Хамаса» заложников
Военные уведомили семьи 212 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа палестинской группировкой «Хамас», передает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.
Такое количество заложников, по словам Хагари, не является окончательным, поскольку военные расследуют новую информацию о пропавших без вести. Уточняется, что в число удерживаемых «Хамасом» не входят ранее освобожденные Джудит Раанан и ее дочь Натали. 20 октября представитель бригады «Аль-Кассам» (военного крыла движения) заявил, что две гражданки США, мать и дочь, были освобождены «в ответ на усилия Катара».
ЦАХАЛ ранее приводила данные о 203 заложниках. При этом «Хамас» утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Посольство РФ в Израиле ранее сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина. Израильские военные 21 октября также сообщили, что в результате нападения группировки были убиты граждане 42 государств, а в заложниках у боевиков находятся в том числе восемь американцев, семь немцев, семь граждан Аргентины, а также граждане Таиланда. В ЦАХАЛ не исключили, что людей будут освобождать военным путем.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.