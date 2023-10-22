Израиль назвал число находящихся в плену у «Хамаса» заложников

ЦАХАЛ ранее приводила данные о 203 заложниках. При этом «Хамас» утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Посольство РФ в Израиле ранее сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина. Израильские военные 21 октября также сообщили, что в результате нападения группировки были убиты граждане 42 государств, а в заложниках у боевиков находятся в том числе восемь американцев, семь немцев, семь граждан Аргентины, а также граждане Таиланда. В ЦАХАЛ не исключили, что людей будут освобождать военным путем.