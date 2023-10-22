В Газу прибыла вторая колонна с гуманитарной помощью
В сектор Газа прибыла вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью через КПП «Рафах» на границе с Египтом, передает Al Jazeera.
Всего 22 октября в сектор въехали 17 грузовиков с медикаментами, продовольствием и топливом. Днем ранее в составе первой колонны прибыли 20 машин. По оценкам ООН, для удовлетворения потребностей Газы необходимо около 100 грузовиков в день.
Как отмечает телеканал, Катар направил два самолета с 87 т продовольствия и лекарств.
Официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми ранее заявил, что лидеры стран – участниц саммита в Каире, на котором обсуждался палестино-израильский конфликт, достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 21 октября стало известно об открытии КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи в Газу. На КПП приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.