Около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа
С начала обострения палестино-израильского конфликта свои дома в секторе Газа покинули 1,5 млн человек, что составляет около 70% населения анклава. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства сектора Газа, связанного с палестинской группировкой «Хамас».
«70% населения сектора Газа – 1,5 млн граждан – были вынуждены покинуть свои дома, они живут в центрах приема», – говорится в сообщении пресс-службы.
После нападения на Израиль группировки «Хамас» еврейское государство объявило о начале операции «Железные мечи», армия начала наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа. В ООН сообщили, что в первый день боевых действий, 7 октября, дома в секторе Газа были вынуждены покинуть 20 000 человек, с тех пор количество переселенцев росло.
Затем ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запросило $104 млн для многопрофильной гуманитарной помощи в течение 90 дней. Уточнялось, что средства направят на удовлетворение неотложных потребностей в продовольствии, непродовольственных товарах, медицинском обслуживании, жилье и защите 250 000 человек, ищущих убежища в приютах БАПОР на территории сектора Газа, и еще 250 000 палестинских беженцев внутри общины.
Эвакуацию также объявлял Израиль. В частности, 22 октября стало известно о подготовке перемещения жителей из общин на севере страны на границе с Ливаном, откуда также ведутся обстрелы.
Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей.