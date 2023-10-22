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Около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа

Ведомости

С начала обострения палестино-израильского конфликта свои дома в секторе Газа покинули 1,5 млн человек, что составляет около 70% населения анклава. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства сектора Газа, связанного с палестинской группировкой «Хамас».

«70% населения сектора Газа – 1,5 млн граждан – были вынуждены покинуть свои дома, они живут в центрах приема», – говорится в сообщении пресс-службы.

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После нападения на Израиль группировки «Хамас» еврейское государство объявило о начале операции «Железные мечи», армия начала наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа. В ООН сообщили, что в первый день боевых действий, 7 октября, дома в секторе Газа были вынуждены покинуть 20 000 человек, с тех пор количество переселенцев росло.

Затем ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запросило $104 млн для многопрофильной гуманитарной помощи в течение 90 дней. Уточнялось, что средства направят на удовлетворение неотложных потребностей в продовольствии, непродовольственных товарах, медицинском обслуживании, жилье и защите 250 000 человек, ищущих убежища в приютах БАПОР на территории сектора Газа, и еще 250 000 палестинских беженцев внутри общины. 

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Эвакуацию также объявлял Израиль. В частности, 22 октября стало известно о подготовке перемещения жителей из общин на севере страны на границе с Ливаном, откуда также ведутся обстрелы.

Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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