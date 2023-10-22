Около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа

После нападения на Израиль группировки «Хамас» еврейское государство объявило о начале операции «Железные мечи», армия начала наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа. В ООН сообщили, что в первый день боевых действий, 7 октября, дома в секторе Газа были вынуждены покинуть 20 000 человек, с тех пор количество переселенцев росло.