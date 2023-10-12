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Агентство ООН запросило $104 млн для срочной помощи Газе

Ведомости

Ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запрашивает $104 млн для многопрофильной гуманитарной помощи в течение 90 дней. Об этом сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что средства направят на удовлетворение неотложных потребностей в продовольствии, непродовольственных товарах, медицинском обслуживании, жилье и защите 250 000 человек, ищущих убежища в приютах БАПОР на территории сектора Газа, и еще 250 000 палестинских беженцев внутри общины. При этом будут учтены потребности уязвимых групп населения, включая женщин, детей, инвалидов и пожилых людей. 

«БАПОР по-прежнему переживает изнурительный финансовый кризис, и текущего финансирования хватает лишь на то, чтобы продолжать оказывать регулярные услуги в регионе до конца октября. К ним относятся образование, здравоохранение и социальная защита», – говорится в сообщении.

«Для того чтобы наша работа по спасению жизни людей в Газе и во всем регионе продолжалась и оставалась спасательным кругом для миллионов палестинских беженцев во всем регионе, я призываю доноров и партнеров БАПОР увеличить объем финансовой поддержки», – подчеркнул генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини.

11 октября БАПОР заявил о гибели 11 своих сотрудников в Газе. Среди были них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. Некоторые были убиты в своих домах вместе с семьями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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