Агентство ООН запросило $104 млн для срочной помощи Газе
Ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запрашивает $104 млн для многопрофильной гуманитарной помощи в течение 90 дней. Об этом сообщается на сайте агентства.
Уточняется, что средства направят на удовлетворение неотложных потребностей в продовольствии, непродовольственных товарах, медицинском обслуживании, жилье и защите 250 000 человек, ищущих убежища в приютах БАПОР на территории сектора Газа, и еще 250 000 палестинских беженцев внутри общины. При этом будут учтены потребности уязвимых групп населения, включая женщин, детей, инвалидов и пожилых людей.
«БАПОР по-прежнему переживает изнурительный финансовый кризис, и текущего финансирования хватает лишь на то, чтобы продолжать оказывать регулярные услуги в регионе до конца октября. К ним относятся образование, здравоохранение и социальная защита», – говорится в сообщении.
«Для того чтобы наша работа по спасению жизни людей в Газе и во всем регионе продолжалась и оставалась спасательным кругом для миллионов палестинских беженцев во всем регионе, я призываю доноров и партнеров БАПОР увеличить объем финансовой поддержки», – подчеркнул генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини.
11 октября БАПОР заявил о гибели 11 своих сотрудников в Газе. Среди были них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. Некоторые были убиты в своих домах вместе с семьями.