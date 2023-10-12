Агентство ООН запросило $104 млн для срочной помощи Газе

«Для того чтобы наша работа по спасению жизни людей в Газе и во всем регионе продолжалась и оставалась спасательным кругом для миллионов палестинских беженцев во всем регионе, я призываю доноров и партнеров БАПОР увеличить объем финансовой поддержки», – подчеркнул генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини.