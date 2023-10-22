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Политика

Участники саммита в Каире договорились о доставке помощи в Газу

Ведомости

Лидеры стран-участниц саммита в Каире, на котором обсуждался палестино-израильский конфликт, достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми телеканалу Al Arabiya.

Он отметил, что встреча в Египте пришла «к согласию относительно доставки помощи в Газу», при этом «прекращение огня в секторе Газа и степень осуждения стали предметом разногласий». По словам Фахми, на саммита присутствовали страны, которые хотели осудить лишь одну сторону конфликта. 

21 октября саммит в Каире завершился без принятия участниками совместного итогового заявления. Как сообщал телеканал Al Arabiya, на встрече арабские лидеры осудили израильские бомбардировки сектора, а представители Европы также выступили за защиту мирного населения. Одна в отсутствие Израиля на саммите и «высокопоставленных американских чиновников не было достигнуто никакого соглашения о сдерживании насилия», сообщал телеканал.

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что предложил лидерам прийти к соглашению, чтобы «положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами». По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня. Глава египетского государства также подтвердил неприятие Египтом «насильственного перемещения» мирных жителей из сектора Газа и заявил, что палестинский народ «отказывается покидать свою землю, даже если она находится под оккупацией».

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Саммит по ситуации в Газе Египет предложил провести 15 октября. Тогда в канцелярии президента заявили, что Каир отвергает любые планы по перемещению палестинцев или «попытки ликвидировать палестинский вопрос за счет соседних стран».

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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