Участники саммита в Каире договорились о доставке помощи в Газу
Лидеры стран-участниц саммита в Каире, на котором обсуждался палестино-израильский конфликт, достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми телеканалу Al Arabiya.
Он отметил, что встреча в Египте пришла «к согласию относительно доставки помощи в Газу», при этом «прекращение огня в секторе Газа и степень осуждения стали предметом разногласий». По словам Фахми, на саммита присутствовали страны, которые хотели осудить лишь одну сторону конфликта.
21 октября саммит в Каире завершился без принятия участниками совместного итогового заявления. Как сообщал телеканал Al Arabiya, на встрече арабские лидеры осудили израильские бомбардировки сектора, а представители Европы также выступили за защиту мирного населения. Одна в отсутствие Израиля на саммите и «высокопоставленных американских чиновников не было достигнуто никакого соглашения о сдерживании насилия», сообщал телеканал.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что предложил лидерам прийти к соглашению, чтобы «положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами». По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня. Глава египетского государства также подтвердил неприятие Египтом «насильственного перемещения» мирных жителей из сектора Газа и заявил, что палестинский народ «отказывается покидать свою землю, даже если она находится под оккупацией».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Саммит по ситуации в Газе Египет предложил провести 15 октября. Тогда в канцелярии президента заявили, что Каир отвергает любые планы по перемещению палестинцев или «попытки ликвидировать палестинский вопрос за счет соседних стран».
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.