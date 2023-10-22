Участники саммита в Каире договорились о доставке помощи в Газу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что предложил лидерам прийти к соглашению, чтобы «положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами». По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня. Глава египетского государства также подтвердил неприятие Египтом «насильственного перемещения» мирных жителей из сектора Газа и заявил, что палестинский народ «отказывается покидать свою землю, даже если она находится под оккупацией».