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Политика

МИД РФ призвал согласовать стратегию урегулирования палестино-израильского конфликта

Ведомости

Международному сообществу необходимо в кратчайшие сроки приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на саммите мира в Каире.

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«Нынешний кризис вновь доказал: без справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН на основе одобренной международными решениями формулы «двух государств» региональная стабилизация будет оставаться недостижимой целью», – сказал российский дипломат, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства. 

Он также напомнил о позиции России, которая заключается в том, чтобы наладить переговорный процесс на платформе ООН, при помощи которого можно будет создать палестинское государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и чтобы оно могло мирно соседствовать с Израилем.

По словам Богданова, конфликт между Израилем и палестинцами нельзя заморозить, обе стороны должны полностью отказаться от враждебных шагов, включая «поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь». Важную роль в урегулировании конфликта, добавил он, должны играть региональные государства.

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7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы. Израиль осуществляет «полную и всеобъемлющую» блокаду сектора Газа, в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства, говорил представитель израильской армии. Ситуация уже поставила сектор Газа на грань гуманитарной катастрофы, о чем предупреждали в том числе в ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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