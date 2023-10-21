МИД РФ призвал согласовать стратегию урегулирования палестино-израильского конфликта
Международному сообществу необходимо в кратчайшие сроки приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на саммите мира в Каире.
«Нынешний кризис вновь доказал: без справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН на основе одобренной международными решениями формулы «двух государств» региональная стабилизация будет оставаться недостижимой целью», – сказал российский дипломат, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Он также напомнил о позиции России, которая заключается в том, чтобы наладить переговорный процесс на платформе ООН, при помощи которого можно будет создать палестинское государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и чтобы оно могло мирно соседствовать с Израилем.
По словам Богданова, конфликт между Израилем и палестинцами нельзя заморозить, обе стороны должны полностью отказаться от враждебных шагов, включая «поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь». Важную роль в урегулировании конфликта, добавил он, должны играть региональные государства.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы. Израиль осуществляет «полную и всеобъемлющую» блокаду сектора Газа, в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства, говорил представитель израильской армии. Ситуация уже поставила сектор Газа на грань гуманитарной катастрофы, о чем предупреждали в том числе в ООН.