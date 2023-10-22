Белоруссия заявила о проблемах с эвакуацией граждан из Израиля из-за санкций США
Введенные против белорусской авиакомпании санкции США мешают эвакуировать граждан Белоруссии из Израиля прямым рейсом, в посольстве работают над решением проблемы, сообщил посол республики в Тель-Авиве Евгений Воробьев.
Сейчас посольство дает необходимые советы тем, кто хотел бы вернуться в Белоруссию, ведется учет граждан «на случай появления более удобного и быстрого варианта», рассказал Воробьев. Посол, как передает агентство «БелТА», заявил, что «большую проблему» в этом вопросе составляют западные санкции, которые были наложены на перевозчика «Белавиа». Ограничения не дают запустить прямой рейс, несмотря на полученное разрешение израильской стороны, добавил он.
Кроме того, из сектора Газа также пока не удается вывезти белорусских граждан, поскольку отсутствует гуманитарный коридор для эвакуации в Египет. Согласно последним данным, в результате боевых действий между Израилем и группировкой «Хамас» погибли трое граждан Белоруссии. По словам Воробьева, одна женщина была тяжело ранена в результате прямого попадания ракеты в жилой дом на юге страны, неделю назад она скончалась. Также жертвами стали трое выходцев из республики, которые давно проживали в еврейском государстве, сообщил посол.
8 октября МИД Белоруссии сообщил, что двое граждан республики – сын с матерью – пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Состояние одного из них оценивалось как крайне тяжелое.
8 апреля 2022 г. Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» из-за нарушения введенных мер экспортного контроля.
В соответствии с новыми ограничениями компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка «Белавиа».