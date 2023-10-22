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Политика

Белоруссия заявила о проблемах с эвакуацией граждан из Израиля из-за санкций США

Ведомости

Введенные против белорусской авиакомпании санкции США мешают эвакуировать граждан Белоруссии из Израиля прямым рейсом, в посольстве работают над решением проблемы, сообщил посол республики в Тель-Авиве Евгений Воробьев. 

Сейчас посольство дает необходимые советы тем, кто хотел бы вернуться в Белоруссию, ведется учет граждан «на случай появления более удобного и быстрого варианта», рассказал Воробьев. Посол, как передает агентство «БелТА», заявил, что «большую проблему» в этом вопросе составляют западные санкции, которые были наложены на перевозчика «Белавиа». Ограничения не дают запустить прямой рейс, несмотря на полученное разрешение израильской стороны, добавил он.

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Кроме того, из сектора Газа также пока не удается вывезти белорусских граждан, поскольку отсутствует гуманитарный коридор для эвакуации в Египет. Согласно последним данным, в результате боевых действий между Израилем и группировкой «Хамас» погибли трое граждан Белоруссии. По словам Воробьева, одна женщина была тяжело ранена в результате прямого попадания ракеты в жилой дом на юге страны, неделю назад она скончалась. Также жертвами стали трое выходцев из республики, которые давно проживали в еврейском государстве, сообщил посол. 

8 октября МИД Белоруссии сообщил, что двое граждан республики – сын с матерью – пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Состояние одного из них оценивалось как крайне тяжелое. 

8 апреля 2022 г. Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» из-за нарушения введенных мер экспортного контроля.

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В соответствии с новыми ограничениями компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка «Белавиа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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