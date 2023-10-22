Белоруссия заявила о проблемах с эвакуацией граждан из Израиля из-за санкций США

Кроме того, из сектора Газа также пока не удается вывезти белорусских граждан, поскольку отсутствует гуманитарный коридор для эвакуации в Египет. Согласно последним данным, в результате боевых действий между Израилем и группировкой «Хамас» погибли трое граждан Белоруссии. По словам Воробьева, одна женщина была тяжело ранена в результате прямого попадания ракеты в жилой дом на юге страны, неделю назад она скончалась. Также жертвами стали трое выходцев из республики, которые давно проживали в еврейском государстве, сообщил посол.