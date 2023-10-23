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Политика

ЦАХАЛ назвал условие для отмены наземной операции в секторе Газа

Ведомости

Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа, если палестинская организация «Хамас» освободит заложников. Об этом в эфире австралийской радиостанции ABC заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

«Если бы “Хамас” вышел из своих укрытий, <...> вернул наших заложников, всех 212 человек, и безоговорочно сдался бы, то война была бы закончена», – сказал он. 

Если же они этого не сделают, то наземная операция будет осуществлена, подчеркнул Конрикус. При этом он не уточнил, когда именно она может произойти. 

Ранее бывший офицер и директор Международного института по борьбе с терроризмом при Университете Райхмана в Израиле Мири Эйсин сообщал, наземная операция – единственный способ добраться до заложников. 

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа. 

Сейчас в заложниках у «Хамаса» находятся 212 израильтян. При этом представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отмечал, что это число неокончательное. В свою очередь, «Хамас» утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Посольство РФ в Израиле ранее сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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