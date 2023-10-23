ЦАХАЛ назвал условие для отмены наземной операции в секторе Газа
Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа, если палестинская организация «Хамас» освободит заложников. Об этом в эфире австралийской радиостанции ABC заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
«Если бы “Хамас” вышел из своих укрытий, <...> вернул наших заложников, всех 212 человек, и безоговорочно сдался бы, то война была бы закончена», – сказал он.
Если же они этого не сделают, то наземная операция будет осуществлена, подчеркнул Конрикус. При этом он не уточнил, когда именно она может произойти.
Ранее бывший офицер и директор Международного института по борьбе с терроризмом при Университете Райхмана в Израиле Мири Эйсин сообщал, наземная операция – единственный способ добраться до заложников.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа.
Сейчас в заложниках у «Хамаса» находятся 212 израильтян. При этом представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отмечал, что это число неокончательное. В свою очередь, «Хамас» утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Посольство РФ в Израиле ранее сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина.